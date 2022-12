Concerto-evento Ryuichi Sakamoto, il musicista: forse è l’ultimo

Il compositore nipponico ha un cancro al quarto stadio

Roma, 11 dic. (askanews) – Il musicista giapponese Ryuichi Sakamoto ha diffuso oggi un concerto registrato, senza pubblico, affermando che potrebbe essere “l’ultimo”. Il compositore sta combattendo contro un cancro al IV stadio.

Le immagini sono state diffuse in 30 paesi in Asia e in Europa. In esso il musicista settantenne ha interpretato 13 sue composizioni, tra le quali “Merry Christmas, Mr. Lawrence” e “Tong Poo”, oltre che i nuovi brani che usciranno a gennaio.

Il concerto è stato in piano solo ed è stato registrato presso il centro di produzione della NHK a Shibuya, Tokyo. Sakamoto ha dichiarato di aver suonato per la prima volta in piano solo in un cocnerto diversi di questi brani.

Il musicista si sta sottoponendo a terapie che gli tolgono molta energia, per cui non sarebbe in grado di sostenere un’intero concerto. Pertanto i brani sono stati registrati uno alla volta e poi montati assieme.

Sakamoto è diventato famoso fuori dal Giappone per il suo lavoro con la Yellow Magic Orchestra (YMO), per poi avere la consacrazione individuale con la composizione di colonne sonore molto famose, tra le quali quella di “L’ultimo imperatore”, per la regia di Bernardo Bertolucci, per la quale ottenne l’Oscar per la musica nel 1988.

Il concerto sarà trasmesso quattro volte in Giappone, l’ultima lunedì mattina.

