Concerto gratuito di Franco Ricciardi a Ercolano

Si terrà il 13 agosto in Piazza Pugliano

Franco Ricciardi protagonista dell’estate ercolanese, con un grande concerto gratuito che andrà in scena mercoledì 13 agosto in Piazza Pugliano, a partire dalle ore 22.

L’evento è finanziato dalla Città Metropolitana di Napoli nell’ambito del programma “Ercolano = Legalità + Turismo”, progetto incluso nel “Cartellone degli eventi metropolitani 2024/2025”.

Per poter accedere all’area del concerto sarà obbligatoria la prenotazione attraverso la piattaforma eventbrite.it fino ad esaurimento dei posti disponibili.

La serata si inserisce nella programmazione estiva promossa dal Comune di Ercolano: un cartellone che unisce cultura, musica e impegno civile.

Un’occasione imperdibile per vivere insieme la bellezza di Ercolano e godersi lo spettacolo di uno degli artisti più amati della scena musicale italiana, in uno dei luoghi simbolo della città.

