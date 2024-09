Concerto rock-classico del Maestro Quarta davanti a Mattarella

Al Teatro Municipale di Piacenza per i 100 anni di Puccini

Roma, 25 set. (askanews) – Il Maestro Alessandro Quarta ha incantato il pubblico in un concerto realizzato per festeggiare il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il Teatro Municipale di Piacenza, insieme all’Orchestra Farnesiana, al Coro Municipale e al Coro Voci Bianche della città di Piacenza, con la partecipazione di Amii Stewart.Un programma che ha spaziato dal classico al contemporaneo con una nuova commissione dedicata a Giacomo Puccini e all’anniversario pucciniano scritta per l’occasione dal Maestro Quarta, eseguita in prima mondiale. Il leccese Alessandro Quarta ha inoltre eseguito in prima assoluta una versione di Etere, brano che fa parte dei 5 Elementi (The Five Elements), con un testo inedito in latino, scritto per l’occasione dal Maestro e cantato dai Cori. Il compositore, arrangiatore e violinista ha anche diretto l’Orchestra Farnesiana, Alessandro Quarta Quintet con Giuseppe Magagnino ed i Cori, strappando due standing ovation con il suo violino solista.”È stato un concerto classico rock, come è stato un concerto rock ma classico – ha detto Quarta -. Quindi dipende dal punto di vista. Io credo che sia stato un concerto rock con un abito classico, con lo smoking. Solitamente suono un concerto classico con i jeans, stasera abbiamo fatto il contrario, ma poi alla fine, non è il vestito a definire un brano e uno stile musicale, ma è quello che c’è qui dentro (nel cuore)”. “È stato tutto molto bello e alla fine, credo che la vita ripaghi di tanti sacrifici. Di questo ne sono certo”.