Concertone 1 Maggio, Ama: raccolte oltre 40 tonnellate di rifiuti

L’azienda municipale: ripristinati decoro e viabilità

Roma, 2 mag. (askanews) – Sono scattate già nella tarda serata di ieri le operazioni di pulizia di piazza San Giovanni e di tutte le altre aree coinvolte dal tradizionale concerto del 1° maggio. La task force Ama di 80 operatori e 30 mezzi speciali (spazzatrici, innaffiatrici, lavastrade, mezzi a vasca, bilici, compattatori, pale meccaniche, ecc) ha raccolto in poche ore oltre 40 tonnellate di rifiuti vari. L’azienda, di intesa e in coordinamento con Roma Capitale, ha approntato come di consueto uno speciale piano operativo che, già intorno alle 4 del mattino, ha permesso di ripulire sia il sito principale sia le strade in direzione piazzale Appio, piazza di Porta S. Giovanni e via Emanuele Filiberto consentendo il ripristino della regolare viabilità.

Dalle prime ore di questa mattina sono state effettuate operazioni di igienizzazione e sanificazione presso le zone adiacenti San Giovanni in Laterano, la Stazione Termini ed altri siti coinvolti dall’afflusso e deflusso delle persone. Interventi mirati di pulizia hanno riguardato anche l’area verde antistante la Basilica mentre ulteriori attività di rifinitura proseguiranno fino al completo smontaggio del palco. Nel corso della giornata verrà inoltre completato il riposizionamento di cassonetti/campane stradali precedentemente rimossi su disposizione delle Autorità di Pubblica Sicurezza.

Per tutta la durata della manifestazione sono stati attivi presidi presso le 5 aree di prefiltraggio del pubblico mentre anche nel backstage e nelle tensostrutture è stata effettuata la raccolta differenziata delle varie frazioni: organico, carta, vetro, plastica e metalli. Grazie alla presenza dei volontari del Coripet (consorzio di recupero della plastica), che si sono affiancati in alcuni punti di piazza San Giovanni agli operatori aziendali, quest’anno è stato possibile intercettare e differenziare ingenti quantitativi di bottigliette in Pet e convogliarle ai compattatori AMA dedicati.

Tutta l’area interessata dal concertone continuerà ad essere monitorata, in particolare nelle giornate di oggi e domani, in modo da predisporre, se e dove necessario, ulteriori interventi di rifinitura.

