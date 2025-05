conclave,-parolin-candidato-forte:-nel-toto-papa-anche-tagle

(Adnkronos) – Conclave al via oggi alle 16.30, con i 133 cardinali elettori si ritireranno nella Cappella Sistina per eleggere il 267esimo Papa. I cardinali provengono da 71 Paesi dei cinque continenti. Nel dettaglio, 53 sono europei, 37 americani, 23 asiatici e 18 africani. L’Italia ha 19 cardinali. Gli occhi del mondo da oggi sono puntati sul comignolo della Sistina. Ma è del tutto improbabile che già stasera alle 19 – per quell’ora è attesa la fumata – possa uscire una fumata bianca.

Nel toto Papa dell’ultim’ora tra i candidati forti resta il cardinale Pietro Parolin, da molti osservatori visto come l’uomo capace di tenere unita la Chiesa. Nel borsino del Conclave spicca anche il cardinale filippino Luis Antonio Tagle, definito il ‘Bergoglio asiatico’. Tra i possibili successori di Papa Francesco si guarda anche al card. Jean Marc Aveline, arcivescovo di Marsiglia. Il porporato, attento al dialogo interreligioso, pastore dei migranti, domenica scorsa ha celebrato messa nella ‘sua’ parrocchia romana a S. Maria ai Monti: “Non abbiate paura della verità, degli altri che sono diversi da noi perché ogni uomo e donna è un fratello e una sorella. Non abbiamo paura – ha ammonito in perfetto italiano – di impegnarci ad annunciare il Vangelo per l’amore e il rispetto dei più deboli dalla nascita alla morte”.

I tempi? Nelle riunioni di pre Conclave diversi cardinali hanno ipotizzato un Conclave “breve”. Qualcuno ha invece detto che non c’è fretta per la fumata bianca. Ma se non dovesse arrivare entro venerdì, non sono da escludere sorprese.