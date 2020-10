Conclusa a Desio la regular-season della Serie A1

La Serie A1 ha incantato il PalaBanco di Desio, seppur a porte chiuse, nella 3^ prova del campionato nazionale di ginnastica ritmica che ha concluso questa sera la regular season. Si è ricominciato laddove si era lasciato prima dello stop per la pandemia da Covid 19, con la tappa organizzata dalla società San Giorgio ’79 (originariamente in programma nell’ultimo weekend di febbraio prima della sospensione delle competizioni) guidata dal presidente Oreste De Faveri. L’ultima e decisiva giornata ha ufficializzato le sei squadre che si sono classificate per la Final Six, in scena al PalaRuffini di Torino il prossimo 24 ottobre: la finalissima assegnerà lo scudetto 2020 del campionato più bello del mondo.

