Concluso primo turno primarie, domenica ballottaggio Bonaccini-Schlein

18 punti di differenza, domenica prossimma verdetto nei gazebo aperti anche ai non iscritti

Roma, 20 feb. (askanews) – Con la chiusura del voto nei circoli del Pd in Lombardia e Lazio, slittata a ieri sera per via delle elezioni regionali del 12-13 febbraio, si è concluso il primo round del congresso del Partito democratico. Il primo turno delle primarie riservate al voto dei tesserati dem nei circoli ha confermato come da pronostici che al ballotaggio di domenica prossima, 26 febbraio, saranno Stefano Bonaccini e Elly Schlein, a contendersi la segreteria nel voto ai gazebo aperti anche ai non iscritti Pd che si dichiarino elettori del centrosinistra.

Secondo quanto riferiscono i quotidiani, i risultati del voto fewll’ultimo settimana riservato alle votazoni nei circoli di Lazio e Lombardia il vantaggio del governatore emiliano sulla sua ex vicepresidente si sarebbe leggermente ridotto: non più oltre 20 punti, ma 17-18. Secondo il comitato Bonaccini, la differenza a suo favore sarà di 18,5 punti, riferisce Repubblica: il governatore vince a livello regionale, mentre Schlein sarebbe avanti a Roma e Milano.

Escono invece dalla corsa Gianni Cuperlo e Paola De Micheli, piazzatisi rispettivamente terzo e quarta nel voto dei circoli. Il Nazareno comunicherà in giornata il risultato ufficiale definitivo del primo turno delle primarie Pd. Domenica prossima dalle 8 alle 20 gazebo in tutta Italia per l’elezione diretta del nuovo leader Pd: Stefano Bonaccini o Elly Schlein.

