Dopo tanti anni di blocco delle assunzioni e di mancato ricambio generazionale che ha progressivamente invecchiato e svuotato gli uffici della Pubblica amministrazione, si torna a comprendere l’importanza di servizi pubblici efficienti, che funzionino e che rispondano ai bisogni delle persone. È ormai avviata una grande stagione di concorsi, proprio per rafforzare il settore e permettere l’ingresso di giovani competenze. Una tornata di bandi ulteriormente intensificata dall’arrivo delle risorse del Pnrr con i relativi obiettivi da conseguire.

ConCorsi Con Te – informa il magazine Spazio Pubblico di Fp Cgil – è una piattaforma (raggiungibile all’indirizzo internet Concorsi Pubblici FP Cgil – concorsi test e quiz e corsi di preparazione per i concorsi pubblici) che mira proprio a fornire una formazione di qualità a questa nuova generazione di lavoratrici e lavoratori. Nel portale si possono trovare: un motore di ricerca dei bandi di concorso attivi, una biblioteca di materiale di studio diviso per materie, oltre 700 video-lezioni, migliaia di quiz di autovalutazione, corsi online tenuti da docenti esperti, test di informatica e di inglese, oltre che simulazioni della prova di concorso (60 domande cui rispondere tassativamente in 60 minuti).

ConCorsi Con Te è rivolto anche a chi è già dipendente della Pubblica amministrazione. Offre infatti corsi di aggiornamento professionale e per le progressioni di carriera.

Infine, grazie alle Guide e alle FAQ, è una piattaforma molto utile anche per chi non ha mai partecipato ad un concorso pubblico e deve imparare ad orientarsi nella compilazione della domanda, nella lettura del bando e altro ancora.

L’articolo Concorsi pubblici: oltre 700 video-lezioni, quiz e corsi online per prepararsi proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento