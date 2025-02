Concorso da rifare in 5 Regioni per 174 docenti, il Tar: “Violato l’anonimato”

ANCONA – Tutto da rifare per gli aspiranti “tecnici di laboratorio” delle scuole secondarie di 5 Regioni: la prova scritta svolta lo scorso maggio a Porto Sant’Elpidio, in provincia di Fermo, per 174 candidati è stata annullata. A deciderlo il Tar di Ancona che ha accolto il ricorso proposto da un gruppo di concorrenti ritenendo violato l’anonimato nell’espletamento della prova. Ai partecipanti del concorso docenti B022- Laboratori di tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali- è stato annullato perché, sostanzialmente, ai partecipanti è stato richiesto di indicare il proprio nome e cognome sui fogli di risposta. Le regioni interessate dalla sentenza sono Abruzzo, Emilia Romagna, Marche, Puglia e Umbria.

Il concorso, organizzato su scala nazionale per l’assunzione di circa 20mila docenti, è stato gestito a livello interregionale e per le 5 Regioni coinvolte dalla sentenza la procedura è stata curata dall’Ufficio scolastico regionale delle Marche che ha nominato la commissione valutatrice.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in una nota, pur minimizzando l’impatto della sentenza – 174 candidati interessati su un totale di 60 posti disponibili- ha confermato la necessità di ripetere la prova pratica e quella orale per i candidati coinvolti. L’errore, commesso dall’Ufficio Scolastico Regionale delle Marche, non dovrebbe avere ripercussioni sulle 50 assunzioni già effettuate per l’anno scolastico 2024/2025. Il Mim è intervenuto a seguito delle polemiche politiche emerse a seguito della sentenza.

M5S: “CAOS CONCORSO, VALDITARA VENGA IN COMMISSIONE PER CHIARIRE LE RESPONSABILITÀ”

“La decisione del TAR, che ha annullato la selezione per i docenti di laboratorio nelle scuole secondarie in Abruzzo, Emilia Romagna, Marche, Puglia e Umbria, getta nel caos migliaia di insegnanti, mettendo a rischio il regolare avvio del prossimo anno scolastico. Chi pagherà per questo disastro? Chiediamo a Giuseppe Valditara di venire in commissione e fare immediata chiarezza, individuando le responsabilità di questa situazione inaccettabile. Il Ministero deve intervenire con soluzioni rapide ed efficaci per garantire che le scuole non restino senza docenti di laboratorio. Non possiamo permetterci ritardi. Nessuna scusa, nessun rinvio: il problema va risolto subito, prima dell’inizio del nuovo anno scolastico”. Così gli esponenti M5S in commissione cultura.

MIM: “NESSUN RISCHIO PER IL CONCORSO DOCENTI PNRR. LA SENTENZA DEL TAR INTERESSA 174 CANDIDATI”

“In ordine alle notizie allarmistiche di stampa secondo cui, a causa di una sentenza del Tar delle Marche sarebbe a rischio il primo concorso Pnrr per 20.000 insegnanti, è necessaria una categorica smentita”. Così il ministero dell’Istruzione e del merito (Mim), in una nota.”Il concorso interessato dalla sentenza del Tar delle Marche si riferisce ad una classe di concorso per insegnante tecnico pratico (A022) gestito dall’Ufficio scolastico regionale delle Marche per un totale di 60 posti (Abruzzo 2, Emilia-Romagna 27, Marche 8, Puglia 14, Umbria 9). I candidati che hanno superato la prova scritta sono stati 174 e al 13/2 risultano a fascicolo 50 assunzioni in ruolo. Il Tar- spiega il ministero- ha stabilito nella sentenza che dovrà essere ripetuta la prova pratica in quanto sarebbe stata violata la regola dell’anonimato. Pertanto, il rifacimento della prova pratica e dell’orale interesserà i 174 candidati che hanno superato la prova scritta, senza alcuna ripercussione sulle immissioni in ruolo già effettuate per l’anno scolastico 2024/2025 e sul complesso delle procedure Pnrr, stante anche l’esiguità dei numeri relativi alla procedura interessata dalla sentenza”, conclude il ministero.

FLC CGIL: “INCAPACITÀ E INADEMPIENZE”

“In esecuzione della sentenza, il ministero dell’Istruzione dovrà quindi far ripetere la prova pratica ai candidati e, successivamente, anche le prove orali con la conseguente pubblicazione di una nuova graduatoria di vincitori. Il ministero assicura che non ci saranno conseguenze sull’avvio del prossimo anno scolastico. Vorremmo tanto poterci credere– commenta il sindacato-, ma resta il fatto che ci troviamo, per l’ennesima volta, di fronte a incapacità e inadempienze che avrebbero il sapore della beffa se non si trattasse di una tragica realtà”. Così in una nota la Flc Cgil.

