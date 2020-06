A conclusione dei festeggiamenti per i 111 anni di vita della Federazione Italiana Scherma, si è svolta la cerimonia di premiazione dell’iniziativa “Il mio primo GPG” promossa da FederScherma e Kinder “Joy of Moving”. La serata vissuta in streaming su FederSchermaTV e che ha registrato oltre 6mila visualizzazioni live, ha visto la partecipazione del Presidente federale, Giorgio Scarso, del rappresentante per il progetto “Kinder Joy of Moving”, Massimo Castiglia e di alcuni dei componenti la giuria che ha valutato gli elaborati: il vicepresidente federale e rappresentante degli atleti in seno al Consiglio federale, Giampiero Pastore, la Presidente della Commissione Atleti,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Concorso Fis-Kinder, premiati vincitori “Il mio primo Gpg” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento