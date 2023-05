Concorso Villa d’Este: Duesenberg SJ vince Trofeo Bmw Best of Show

Ritorno del pubblico in presenza con oltre 9mila visitatori

Milano, 22 mag. (askanews) – E’ una Duesenberg SJ Speedster del 1935 con carrozzeria disegnata da Gurney Nutting la vincitrice dell’edizione 2023 del Concorso d’Eleganza Villa d’Este, che si è svolto dal 19 al 21 maggio sulle sponde del Lago di Como.

Il proprietario William Lyon ha ricevuto il prestigioso premio “Trofeo Bmw Group – Best of Show” da Helmut Käs, Head of Bmw Group Classic e presidente del Concorso d’Eleganza Villa d’Este, e Wilhelm Schmid, Ceo di A. Lange und Söhne. Oltre al trofeo, il Lyon ha ricevuto anche un modello unico del cronografo 1815 in oro bianco creato da A. Lange und Söhne.

Gary Cooper, Clark Gable, Greta Garbo, James Cagney e molte altre star hanno guidato una Duesenberg negli anni ’30 così come Jay Gatsby nel remake de “Il grande Gatsby”. I fondatori dell’azienda Fred und August Düsenberg emigrarono negli Stati Uniti dalla Vestfalia (Germania) nel 1880. Il coronamento del successo arrivò nel 1932 con il modello SJ da 320 CV in grado di spingere l’enorme auto a circa 220 km/h. Il motto “it’s a Duesy” fu coniato come sinonimo di qualità.

Il pubblico, tornato in presenza, ha poi premiato la Ferrari 250 GT Spyder California del 1961 con carrozzeria Pininfarina/Scaglietti. L’auto storica di proprietà di Jonathan Hui, Keybridge Collection, Hong Kong, è la vincitrice di quest’anno della “Coppa d’Oro Villa d’Este”.

Un altro momento clou è stata la prima assegnazione del “Trofeo Il Canto del Motore” a Christophe Count d’Ansembourg del Belgio, in omaggio al suono della sua Porsche 917 K del 1970.

Tutto esaurito per il Public Day di Villa d’Este, ma l’ampio parco di Villa Erba ha permesso a tutti gli appassionati di partecipare sabato all’evento “Wheels & Weisswürscht” che solitamente si svolge a Monaco. Presenti i membri di numerosi Bmw Club con più di 160 veicoli esposti e 6.000 visitatori.

Straordinariamente variegata anche la domenica, con il “Concorso d’Eleganza Villa d’Este Public Day – Il Festival” che ha attirato più di 9.000 visitatori. L’appuntamento è per l’edizione 2024 è dal 17 al 19 maggio sulle rive del Lago di Como.

