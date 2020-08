Il “Killer del Golden State”, un ex agente di polizia che ha terrorizzato la California negli anni ’70 e ’80, è stato condannato a undici ergastoli. E per la prima volta, in tribunale, si è scusato con le sue vittime. Joseph James DeAngelo Jr., 74 anni, ha ammesso tredici omicidi e decine di stupri come parte di patteggiamento con l’accusa per evitare la pena di morte.

Dopo aver ascoltato per quattro giorni, impassibile dietro la mascherina, le testimonianze e l’elenco dei suoi orribili crimini, si è alzato poco prima della pronuncia del verdetto per un raro atto di pentimento.

L'articolo Condannato a undici ergastoli il Killer del Golden State proviene da Notiziedi.

