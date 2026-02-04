condannato-all’ergastolo-ryan-routh,-l’uomo-che-ha-tentato-di-uccidere-donald-trump

ROMA – È stato condannato all’ergastolo Ryan Wesley Routh, il 59enne che ha tentato di assassinare il presidente Donald Trump su un campo da golf in Florida nel settembre del 2024. La giudice distrettuale statunitense Aileen M. Cannon per il distretto meridionale della Florida ha emesso la sentenza in seguito alla condanna dell’uomo da parte di una giuria federale per cinque i capi d’accusa.

“L’atroce tentativo di assassinio del presidente Trump da parte di Ryan Routh non è stato solo un attacco al nostro presidente, ma un attacco diretto all’intero sistema democratico”, ha dichiarato il procuratore generale Pamela Bondi. “Grazie ai nostri procuratori della Divisione per la sicurezza nazionale e del Distretto meridionale della Florida, Routh non sarà mai più libero”, ha aggiunto.

Dello stesso parere, il direttore dell’FBI Kash Patel: “Il piano di Routh di uccidere un importante candidato alla presidenza, il presidente Donald Trump, è stato un attacco spregevole al nostro sistema democratico. Grazie al lavoro dell’FBI e dei nostri partner del Dipartimento di Giustizia, pagherà un prezzo alto per le sue azioni. La condanna di oggi dimostra che il sistema giudiziario non tollererà attacchi così atroci”.

L’AGGRESSIONE A TRUMP SUL CAMPO DA GOLF

Nel settembre 2025, dopo un processo durato due settimane a Fort Pierce, in Florida, una giuria ha dichiarato Routh colpevole di tentato omicidio di un importante candidato alla presidenza, aggressione a un agente delle forze dell’ordine federali e reati multipli legati alle armi da fuoco.

Secondo le prove presentate al processo, l’allora agente speciale dei servizi segreti statunitensi Robert Fercano stava pattugliando una buca più avanti del presidente Trump al suo International Golf Club quando si è accorto della presenza di Routh che – nascosto tra i cespugli dietro una recinzione – puntava contro il tycoon un fucile. Il 59enne, scoperto, si è così dato alla fuga per poi essere rintracciato a bordo di un’auto nera mentre si trovava in viaggio verso nord. Durante le perquisizioni, gli agenti hanno ritrovato un fucile dotato di mirino, un caricatore carico contenente 19 colpi e un colpo nella camera, piastre di protezione in acciaio e una telecamera fissata alla recinzione e puntata sul sesto green del campo da golf dove il presidente Trump stava per giocare.

Ritrovati anche diversi telefoni cellulari e un elenco di voli internazionali, insieme alle indicazioni stradali per l’aeroporto internazionale di Miami. I tabulati dei cellulari hanno mostrato che tra il 18 agosto e il 15 settembre 2024, il telefono di Routh ha avuto accesso a ripetitori cellulari situati vicino al Trump International Golf Club e alla residenza del Presidente a Mar-a-Lago in diverse occasioni.

Infine, è stata ritrovata anche una lettera indirizzata a “Caro Mondo” in cui Routh spiegava: “Questo è stato un tentativo di assassinio di Donald Trump, ma mi dispiace tanto di avervi deluso”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it