Condò: “Il Napoli è completamente un altro rispetto a quello di Ancelotti. Barcellona? C’è una chance”

Il Napoli ormai non ha più grandi motivazioni in questo finale di stagione, eccetto per il match contro il Barcellona. Gli azzurri infatti sono già qualificati in Europa League grazie alla vittoria della Coppa Italia, mentre il sogno Champions League è tramontato da qualche settimana. Non resta dunque, a Gennaro Gattuso, che proiettarsi all’8 agosto, a Barcellona-Napoli.

Barcellona-Napoli, Condò: “Gli azzurri hanno una chance”

L’8 agosto alle 21.00 si giocherà Barcellona-Napoli, match valido per il ritorno degli ottavi di Champions League. All’andata la gara finì 1-1, dunque il risultato è più a favore degli spagnoli che non degli azzurri, ma per Paolo Condò i partenopei hanno una chance. Di seguito le dichiarazioni del giornalista a Sky Sport durante la trasmissione di Sky Calcio Live:

Il pareggio dell’andata favorisce il Barcellona ma il Napoli ha il 40% di passare il turno. Questo Napoli è completamente un altro Napoli rispetto a quello di Carlo Ancelotti. Dunque gli azzurri possono giocarsela con gli spagnoli, visto anche il momento negativo dei blaugrana

