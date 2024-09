Condomini 4.0: con VeryFastPeople l’AI la grande rivoluzione

Paini: “Un sistema che va incontro agli amministratori”

Milano, 9 set. (askanews) – Amministrare un condominio è sempre più complesso e anche in questo settore l’introduzione dell’Intelligenza artificiale generativa sta accelerando il percorso di cambiamento, diventando un supporto strategico anche per gli amministratori di condominio che si trovano spesso a gestire contemporaneamente più strutture condominiali. Realtà pionieristica è VeryFastPeople, società di consulenza specializzata rivolta agli amministratori condominiali. Abbiamo parlato con Francesco Paini, Amministratore Delegato di VeryFastPeople:”La prima grande innovazione che abbiamo introdotto sembra una banalità, è stata quella di associare l’amministratore a tutti i condomini che amministra, in special modo per la fornitura di energia elettrica. Abbiamo introdotto poi quello che è stato il progenitore della fatturazione elettronica, con il sistema di flussi elettronici abbiamo consentito di registrare tutte le fatture automaticamente con un clic”. Tra la rosa di strumenti che hanno iniziato un percorso di digitalizzazione del settore dell’amministrazione condominiale, spicca Copernico CRM, la prima piattaforma cloud per l’amministratore di condominio nata per gestire le interazioni tra studio, fornitori, avvocati, assicurazioni e condo mini, e tracciare in tempo reale i servizi erogati. Uno strumento innovativo che arriva da VeryFastPeople per fornire un supporto completo e personalizzato. Ha così proseguito Paini: “Con l’introduzione CRM siamo stati i primi, poi da li moltissimi stanno seguendo questa strada, ad introdurre un software che potesse dare un aiuto concreto al lavoro quotidiano dell’amministratore per la gestione dei condomini che non fosse solo quella della contabilità”. Informazioni utili si trovano anche nel libro “L’Intelligenza Artificiale per l’Amministratore di Condominio”, il nuovo libro a cura di Gianluigi Bonanomi, giornalista informatico esperto di comunicazione digitale, con prefazione proprio di Francesco Paini. Il libro è scaricabile anche online. È poi intervenuto Gianluigi Bonanomi, formatore e consulente sulla comunicazione digitale e AI generativa: “Solo pochissimi amministratori si sono spinti a fare delle piccole sperimentazioni, la gran parte si sta affacciando a questo mondo in modo esplorativo, per questo abbiamo voluto fare un libro per aprire un mondo. In questo momento si fa un po’ di fatica per trovare delle applicazioni concrete per un ruolo così particolare”. Il futuro dell’amministrazione condominiale dunque andrà a braccetto con l’intelligenza artificiale, strumento in grado di migliorare l’efficienza operativa e di semplificare e ottimizzare il lavoro quotidiano dell’amministratore di condominio.