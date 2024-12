Condono no vax, Bassetti: “Per equità restituire i soldi a chi ha pagato le multe”

ROMA – Qualche giorno fa il governo ha annunciato l’inserimento, nel nuovo decreto ‘Milleproroghe’, dell’eliminazione delle multe per chi non ha rispettato l’obbligo di vaccinarsi per il Covid-19. “Per essere equi, se il governo ritiene che quelle multe fossero sbagliate, allora bisognerebbe restituire i soldi a chi le ha pagate”, ha commentato l’infettivologo Matteo Bassetti, intervenendo questo pomeriggio alla trasmissione di Rai Radio 1 ‘Un giorno da pecora’.

“Non possiamo mettere in dubbio l’istituto dei vaccini- ha continuato Bassetti- ma che si dica che chi non si è vaccinato nel 2022 ha fatto bene e che tutti gli altri sono stati dei ‘pirla’ non è un bel messaggio. Io sono ben contento di non essere un ‘pirla’, chi si è vaccinato ha fatto in quel momento qualcosa di buono per se stesso e per la comunità. Se oggi siamo a questo punto con il Covid è anche grazie a chi si è vaccinato”.

