Condor Airlines: è boom per le rotte da e per glUsa

Lorna Dalziel annuncia dal 2027 a Francoforte un Terminal dedicato

Milano, 5 mag. (askanews) – “Eravamo molto conosciuti all’inizio come Condor per i Caraibi, destinazione importante. Ma ad oggi vedo che dall’Italia vendiamo tutto, non solo i Caraibi: gli Stati Uniti d’America, l’Africa, l’Oceano Indiano, l’Asia e un po’ anche l’Europa, vendiamo anche molto la Germania. Quindi collegamenti via Francoforte, per esempio con Berlino o Amburgo. E se dovesse chiedere a me com’è il successo, per me è questo: avere un network attraente, un network importante per gli italiani e avere un contributo importante anche da fuori Italia con Condor, dagli Stati Uniti e dall’Asia”. A parlare è Lorna Dalziel, Country Manager per l’Italia di Condor Airlines. E’ lei a spiegarci il trend e anche un cambio dei costumi per gli italiani che vanno in vacanza. L’estate accende la voglia di viaggiare, ma Condor Airlines copre rotte su 365 giorni, specie verso l’America ed è utilizzata anche per chi si muove per affari. In un anno, ha infatti triplicato i voli dall’Italia a Francoforte, hub verso gli Usa e oltre. “Dai due voli al giorno di un anno fa, oggi ne abbiamo nove, con la nuova rotta Venezia-Francoforte, che è già un successo”, dichiara Dalziel. Tre voli al giorno da Venezia, tre da Milano e tre da Roma e un’offerta importante per il mercato italiano a Francoforte, con la connettività quotidiana su numerose destinazioni, comprese le cosiddette “dream destinations” negli Usa.La tendenza è bilaterale: italiani verso USA, ma anche afflusso inverso forte di americani verso la penisola. Il 40% dei posti su Venezia sono venduti dagli USA: New York, Los Angeles, Portland, Las Vegas. Il contributo americano è su tutte le rotte, Venezia e Roma inbound per turisti e aziende. “Ovviamente il mio lavoro è di vendere il mercato italiano sui nostri voli, ma abbiamo bisogno di un contributo da tutto il network per fare funzionare una rotta nuova e ad oggi sia da Roma ma anche da Venezia, il paese che contribuisce di più su questa rotta sono gli Stati Uniti. Lo vediamo già da quando abbiamo inserito i voli nel sistema il 40% dei posti venduti sulla rotta verso Venezia viene dagli Stati Uniti. Non solo da New York ma Los Angeles, Portland, Las Vegas e anche con i nostri partners americani, dalle città piccole americane che collegano con WestJet, con JetBlue, con Alaskan e arrivano a Venezia e anche a Roma”, ci spiega.Destinazioni tante. Fra esse spiccano New York, Los Angeles, San Francisco, Seattle, Portland, il Canada con Vancouver, Calgary e Toronto. In estate boom per Caraibi, Zanzibar, Mombasa – prenotati per il 2027. Premium Economy in crescita per le famiglie. Richiesta in salita per spazio extra; business con sedile a 180 gradi e prime seat. Condor Airlines vede load factor alti e domanda ibrida leisure-business, con USA al centro. E dall’anno prossimo, una vera sorpresa: “Avremo un Terminal dedicato a noi. Il Terminal 3 a Francoforte”, annuncia Dalziel e poi chiosa: “Se c’è una bella notizia, in più, è questa”.