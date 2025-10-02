confagricoltura:-bene-proroga-2026-su-conferimento-olive-a-frantoi

Roma, 2 ott. (askanews) – Confagricoltura accoglie con favore il decreto firmato dal ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, che posticipa al primo luglio 2026 l’entrata in vigore della norma prevista dal Decreto ministeriale del 18 settembre 2024, che impone un termine massimo di sei ore entro cui annotare nell’ambito del Sian la consegna delle olive da parte degli olivicoltori ai commercianti e da questi ai frantoi.

Una decisione che, per la confederazione agricola, rappresenta un segnale importante di ascolto e attenzione verso le esigenze concrete degli operatori della filiera olivicola.

La proroga risponde alle criticità evidenziate da Confagricoltura, tra cui le incertezze applicative della norma, le difficoltà logistiche legate ai trasporti su medie e lunghe distanze, e il rischio di penalizzare olivicoltori e frantoi situati al di fuori dei principali bacini olivicoli.