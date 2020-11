PALERMO (ITALPRESS) – Ugo Piazza lascia la vicepresidenza e qualsiasi altra carica in Confapi Sicilia, la Confederazione della piccola e media industria.

“Con rammarico e dispiacere mi trovo a dovere comunicare le mie dimissioni da componente del Direttivo Confapi Sicilia e consequenzialmente da tutte le cariche in esso da me ricoperto”, si legge nella lettera inviata da Piazza al presidente regionale Dhebora Mirabelli.

“Ringraziandola per la fiducia accordatami in questo anno e sperando di aver apportato un proficuo contributo alla Confederazione – scrive Piazza -, oggi per motivi professionali e nuove sfide che mi attendono e che mi tengono particolarmente impegnato credo sia più giusto poterle dare la possibilità di nominare al mio posto chi possa dedicare più tempo ed energia alla mission confederativa”.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Confapi, Ugo Piazza lascia vicepresidenza confederazione Sicilia proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento