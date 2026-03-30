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Confartigianato, in dl fiscale penalizzati investimenti su Transizione 5.0
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Confartigianato, in dl fiscale penalizzati investimenti su Transizione 5.0

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Urgente intervento correttivo per ristabilire certezza e fiducia

Una sorpresa è stata generata dalla lettura del Decreto Legge fiscale approvato dal Consiglio dei Ministri il 27 marzo, il quale riduce in modo significativo le somme destinate ai cosiddetti ‘esodati’ della Transizione 5.0. Lo ha dichiarato Marco Granelli, presidente di Confartigianato, commentando le nuove regole che penalizzano le imprese che hanno fatto richiesta del credito d’imposta 5.0 tra il 7 e il 27 novembre 2025.

“Alle imprese – evidenzia il presidente di Confartigianato – era stato assicurato più volte dal Governo che tutti coloro che avevano correttamente presentato le domande nel periodo previsto avrebbero avuto accesso agli incentivi. Oggi ci troviamo di fronte a un cambiamento che mette a rischio gli investimenti realizzati da numerosi imprenditori che hanno creduto nell’innovazione e nella transizione ecologica. Questo è un atto che mina il rapporto di fiducia che molti imprenditori avevano riposto nel realizzare investimenti in innovazione e sostenibilità ambientale”.

Il presidente di Confartigianato esprime inoltre una forte inquietudine per le ripercussioni economiche immediate del provvedimento: “Siamo consapevoli che il momento sia particolarmente difficile, considerando anche il contesto geopolitico globale, ma la legittima fiducia delle imprese non può trasformarsi in una sorte di lotteria. Togliere risorse a chi ha già investito significa mettere in pericolo i loro piani finanziari a breve termine e, di conseguenza, ostacolare proprio lo sviluppo che quegli investimenti avrebbero dovuto assicurare”.

Confartigianato, pertanto, sollecita il Governo “un intervento correttivo urgente per ripristinare certezza e fiducia, elementi essenziali per mantenere la competitività del sistema produttivo e supportare le imprese nei processi di innovazione e sostenibilità”.

Ciro Di Pietro

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