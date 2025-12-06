confartigianato-trasporti,-claudio-riva-nuovo-presidente

Roma, 6 dic. (askanews) – Claudio Riva è stato eletto presidente nazionale di Confartigianato Trasporti dall’Assemblea nazionale dei delegati dell’Associazione riunita oggi a Roma. 66 anni, originario della Brianza, secondo quanto riporta un comunicato è alla guida della Riva Logistic & Service Srl, che opera nel trasporto e nella logistica a livello nazionale e internazionale.

Il nuovo presidente guiderà per il prossimo triennio l’Associazione di categoria più rappresentativa in Italia del comparto artigiano e Pmi, che associa oltre 20.000 imprese, singole e consortili, di autotrasporto merci e logistica, che danno occupazione a 70.000 addetti.

Transizione ecologica, carenza di personale qualificato, concorrenza internazionale, digitalizzazione: sono le quattro sfide che impegneranno il Presidente Riva nel suo mandato alla guida degli autotrasportatori di Confartigianato.

“Puntiamo – ha detto – a rafforzare il ruolo delle micro e piccole imprese nel sistema logistico ed economico nazionale ed europeo, valorizzando competenze, professionalità e innovazione. Oggi le nostre imprese non riescono a reperire quasi il 60% del personale necessario. Avvieremo una campagna nazionale di rilancio dell’immagine dell’autista, una professione stabile, tecnologica e ben retribuita. Servono incentivi per le imprese che investono su giovani e apprendistato, contributi per patenti e Carta di Qualificazione del Conducente, una defiscalizzazione mirata per rendere il lavoro più competitivo e attrattivo”.

L’autotrasporto merci conta 82imprese con 381mila addetti, che per il 68,4% sono concentrati nelle piccole imprese. ” Il nostro settore – ha sottolineato il nuovo Presidente di Confartigianato Trasporti – è un pilastro fondamentale per l’economia italiana. ma è anche uno dei più esposti alle sfide ambientali. Servono risorse per favorire il rinnovo dei nostri veicoli in chiave ecologica. Oggi il parco veicoli dei mezzi pesanti in Italia conta circa 740.000 unità, di cui il 52% (384.800 veicoli) è composto da mezzi di classe Euro 4 e inferiori, con un’età media di 14,5 anni. Il 99% di questi veicoli è alimentato a gasolio, con una piccola percentuale di biodiesel. Il trasporto stradale pesante incide per il 4,2% sulle emissioni totali nazionali, un dato che evidenzia l’urgenza di intervenire sulla sostenibilità del settore”.