confcommercio:-in-manovra-stanziamenti-contro-desertificazione-commerciale

Subito agenda urbana nazionale che riconosca ruolo negozi di vicinato

In preparazione per la pianificazione della Legge di bilancio per l’anno prossimo, “richiediamo che vengano stanziate risorse adeguate a sostenere le scelte dei Comuni e degli Enti locali per combattere la desertificazione commerciale”. Questa è la richiesta del presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, durante l’assemblea annuale.

L’associazione sollecita l’implementazione “di un’agenda urbana nazionale che riconosca l’importanza fondamentale delle attività economiche di prossimità. È essenziale e fattibile rispondere alla minaccia della desertificazione commerciale: è necessario livellare il campo da gioco e garantire regole chiare e durature. Penso, ad esempio, al commercio in spazi pubblici, che da tempo attende la definizione delle linee guida per il rinnovo delle concessioni”, ha illustrato Sangalli.

In aggiunta, “il ministro Urso ne è consapevole: l’incertezza rende impossibili gli investimenti e senza investimenti le imprese, anche quelle più piccole e tradizionali, non hanno la possibilità di rimanere operative sul mercato”.

Ciro Di Pietro