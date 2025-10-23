conference-league,-fiorentina-in-testa-al-girone

Roma, 23 ott. (askanews) – Questi i risultati della seconda giornata della Conference League e la classifica
2ª giornata: AEK Atene (Gre)-Aberdeen (Sco) 6-0, Häcken (Sve)-Rayo Vallecano (Spa), Breiðablik (Nor)-KuPS (Fin) 0-0, achtar (Ucr)-Legia Varsavia (Pol)1-2, Drita (Kos)-Omonia (Cyp) 1-1, Rijeka (Cro)-Sparta Praga (Cec) 0-0, kendija (Mac N)-Shelbourne (Irl) 1-0, Strasburgo (Fra)-Jagiellonia (Pol) 1-1, Rapid Vienna (Aut)-Fiorentina (Ita) 0-3, Magonza (Ger)-Zrinjski Mostar (Bos) 1-0, AZ Alkmaar (Ola)-Slovan Bratislava (Svk) 1-0, Crystal Palace (Ing)-AEK Larnaca (Cyp) 0-1, Hamrun Spartans (Mal)-Losanna (Svi) 0-1, Lincoln Red Imps (Gib)-Lech Poznan (Pol) 2-1, Samsunspor (Tur)-Dinamo Kiev (Ucr) 3-0, Shamrock Rovers (Irl)-Celje (Slo) 0-2, Sigma Olomouc (Cec)-Raków Czestochowa (Pol) 1-1, U Craiova (Pol)-Noah (Arm) 1-1.
Classifica: Fiorentina, AEK Larnaca, Celje, Lausanne, Samsunspor, Magonza 6, Vallecano, Rakow, Strasburgo, Jagiellonia, Noah 4, AEK, Zrinjski, Sparta Praga, Lech, Crystal Palace, Shakhtar, Legia, Shkendija, Alkmaar, Lincoln 3, Drita, Hacken, KuPS 2, Omonia, Shelbourne, Sigma Olomouc, Univ. Craiova, Breidablik 1, Rijeka, Slovan Bratislava, Hamrun, Shamrock Rovers, Dyn. Kyiv, SK Rapid, Aberdeen 0
3ª giornata: Magonza (Ger)-Fiorentina (Ita), Sparta Praga (Cec)-Raków Cz?stochowa (Pol), AEK Atene (Gre)-Shamrock Rovers (Irl), AEK Larnaca (Cyp)-Aberdeen (Sco), achtar (Ucr)-Breiðablik (Nor), Noah (Arm)-Sigma Olomouc (Cec), KuPS (Fin)-Slovan Bratislava (Svk), Celje-Legia Varsavia (Pol), Samsunspor (Tur)-?amrun Spartans (Mal), Häcken (Sve)-Strasburgo (Fra), Crystal Palace (Ing)-AZ Alkmaar (Ola), Losanna (Svi)-Omonia (Cyp), Dinamo Kiev (Ucr)-Zrinjski Mostar (Bos), kendija (Mac N)-Jagiellonia (Pol), Lincoln Red Imps (Gib)-Rijeka (Cro), Rayo Vallecano (Spa)-Lech Pozna? (Pol), Shelbourne (Irl)-Drita (Kos), Rapid Vienna-U Craiova (Pol).