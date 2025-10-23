giovedì, 23 Ottobre , 25

Roma ancora ko in casa, il Viktoria Plzen vince 2-1 all’Olimpico

(Adnkronos) - Seconda sconfitta casalinga di fila in...

Trump, show in conferenza stampa: “Tu zitto, sei senza speranza”

(Adnkronos) - La conferenza stampa di Donald Trump...

Sinner formato derby, Cobolli battuto a Vienna. Ora Bublik ai quarti

(Adnkronos) - Jannik Sinner vola ai quarti di...

Studenti palestinesi arrivano a Ciampino per studiare negli atenei italiani, Tajani: “Formeremo la loro futura classe dirigente”

(Adnkronos) - “Abbiamo aperto un corridoio universitario con...
Conference League, Fiorentina in testa al girone

Roma, 23 ott. (askanews) – Questi i risultati della seconda giornata della Conference League e la classifica

2ª giornata: AEK Atene (Gre)-Aberdeen (Sco) 6-0, Häcken (Sve)-Rayo Vallecano (Spa), Breiðablik (Nor)-KuPS (Fin) 0-0, achtar (Ucr)-Legia Varsavia (Pol)1-2, Drita (Kos)-Omonia (Cyp) 1-1, Rijeka (Cro)-Sparta Praga (Cec) 0-0, kendija (Mac N)-Shelbourne (Irl) 1-0, Strasburgo (Fra)-Jagiellonia (Pol) 1-1, Rapid Vienna (Aut)-Fiorentina (Ita) 0-3, Magonza (Ger)-Zrinjski Mostar (Bos) 1-0, AZ Alkmaar (Ola)-Slovan Bratislava (Svk) 1-0, Crystal Palace (Ing)-AEK Larnaca (Cyp) 0-1, Hamrun Spartans (Mal)-Losanna (Svi) 0-1, Lincoln Red Imps (Gib)-Lech Poznan (Pol) 2-1, Samsunspor (Tur)-Dinamo Kiev (Ucr) 3-0, Shamrock Rovers (Irl)-Celje (Slo) 0-2, Sigma Olomouc (Cec)-Raków Czestochowa (Pol) 1-1, U Craiova (Pol)-Noah (Arm) 1-1.

Classifica: Fiorentina, AEK Larnaca, Celje, Lausanne, Samsunspor, Magonza 6, Vallecano, Rakow, Strasburgo, Jagiellonia, Noah 4, AEK, Zrinjski, Sparta Praga, Lech, Crystal Palace, Shakhtar, Legia, Shkendija, Alkmaar, Lincoln 3, Drita, Hacken, KuPS 2, Omonia, Shelbourne, Sigma Olomouc, Univ. Craiova, Breidablik 1, Rijeka, Slovan Bratislava, Hamrun, Shamrock Rovers, Dyn. Kyiv, SK Rapid, Aberdeen 0

3ª giornata: Magonza (Ger)-Fiorentina (Ita), Sparta Praga (Cec)-Raków Cz?stochowa (Pol), AEK Atene (Gre)-Shamrock Rovers (Irl), AEK Larnaca (Cyp)-Aberdeen (Sco), achtar (Ucr)-Breiðablik (Nor), Noah (Arm)-Sigma Olomouc (Cec), KuPS (Fin)-Slovan Bratislava (Svk), Celje-Legia Varsavia (Pol), Samsunspor (Tur)-?amrun Spartans (Mal), Häcken (Sve)-Strasburgo (Fra), Crystal Palace (Ing)-AZ Alkmaar (Ola), Losanna (Svi)-Omonia (Cyp), Dinamo Kiev (Ucr)-Zrinjski Mostar (Bos), kendija (Mac N)-Jagiellonia (Pol), Lincoln Red Imps (Gib)-Rijeka (Cro), Rayo Vallecano (Spa)-Lech Pozna? (Pol), Shelbourne (Irl)-Drita (Kos), Rapid Vienna-U Craiova (Pol).

