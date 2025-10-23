conference-league,-fiorentina-travolgente:-3-0-al-rapid

Roma, 23 ott. (askanews) – Vittoria netta e convincente per la Fiorentina, che a Vienna supera 3-0 il Rapid nella seconda giornata di Conference League, restando a punteggio pieno nel proprio girone.
La squadra di Stefano Pioli parte forte e sblocca il match già al 9′ con Ndour, abile a ribadire in rete una respinta del portiere austriaco su conclusione di Dzeko. Dopo un primo tempo dominato, la Viola raddoppia a inizio ripresa con Dzeko, che al 48′ firma il 2-0 su assist di Fortini.
Nel finale arriva anche il sigillo del 3-0: all’88’ Gudmundsson, entrato da pochi minuti, sfrutta il passaggio di Kouadio e piazza il pallone sul secondo palo chiudendo definitivamente i conti.
Ottima la prova corale dei gigliati, con De Gea sicuro tra i pali e la difesa sempre attenta. La Fiorentina torna così da Vienna con tre punti pesanti e con la consapevolezza di essere padrona del proprio destino in Conference League.