Conference League, Fiorentina travolgente: 3-0 al Rapid

Roma, 23 ott. (askanews) – Vittoria netta e convincente per la Fiorentina, che a Vienna supera 3-0 il Rapid nella seconda giornata di Conference League, restando a punteggio pieno nel proprio girone.

La squadra di Stefano Pioli parte forte e sblocca il match già al 9′ con Ndour, abile a ribadire in rete una respinta del portiere austriaco su conclusione di Dzeko. Dopo un primo tempo dominato, la Viola raddoppia a inizio ripresa con Dzeko, che al 48′ firma il 2-0 su assist di Fortini.

Nel finale arriva anche il sigillo del 3-0: all’88’ Gudmundsson, entrato da pochi minuti, sfrutta il passaggio di Kouadio e piazza il pallone sul secondo palo chiudendo definitivamente i conti.

Ottima la prova corale dei gigliati, con De Gea sicuro tra i pali e la difesa sempre attenta. La Fiorentina torna così da Vienna con tre punti pesanti e con la consapevolezza di essere padrona del proprio destino in Conference League.

