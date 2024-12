Conference League, le possibili avversarie della Fiorentina

Ottavi contro Vikingur-Pana oppure Borac-Lubiana

Roma, 20 dic. (askanews) – Dopo il sorteggio di Nyon la Fiorentina, unica italiana che partecipa a questa stagione di Conference League, conosce le sfide da cui usciranno le potenziali avversarie degli ottavi. Il lato del tabellone dei viola sarà svelato con il successivo sorteggio che si terrà il 21 febbraio, a playoff conclusi. Solo allora la squadra di Palladino scoprirà con chi dovrà vedersela. L’altra andrà invece a sfidare il Rapid Vienna. Le due gare di playoff sono Vikingur (Isl)-Panathinaikos Atene (Gre) e Borac Banja Luka (Bos)-Olimpia Lubiana (Slo). Queste le altre sfide: Jagiellonia (Pol)-Topola (Ser); Celje (Slo)-Apoel (Cip); Gent (Bel)- Betis Siviglia (Spa); Molde (Nor)-Shamrock Rovers (Irl); Omonia (Cip)-Pafos (Cip); Copenhagen (Dan)-Heidenheim (Ger). I club torneranno in campo il 13 febbraio 2025 per il match di andata, mentre il ritorno è in programma il 20 febbraio 2025 (gli orari si conosceranno solo il 31 gennaio, dopo i sorteggi di Europa League per evitare contemporaneità di gare nella stessa città). Le teste di serie giocheranno il ritorno in casa. Le vincitrici dei playoff andranno ad affrontare le prime otto squadre del girone unico il 6 e 13 marzo. E anche in quel caso il tabellone sarà sorteggiato (il 21 febbraio).