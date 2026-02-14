conferenza-di-monaco,-zelensky:-putin-schiavo-dell’idea-della-guerra.-grave-errore-l’europa-non-sia-a-tavolo

Roma, 14 feb. (askanews) – “Putin non vive come la gente comune. Non cammina per strada. Non lo vedrete in un bar. I suoi nipoti non frequentano gli asili nido normali, normali, nella loro città natale. Non riesce a immaginare la vita senza potere o dopo il potere. Le cose normali non gli interessano. Putin si consulta più con lo zar Pietro e l’imperatrice Caterina riguardo alle conquiste territoriali che con qualsiasi persona vivente riguardo alla vita reale, reale. Riuscite a immaginare Putin senza guerra? Siate onesti. In questo momento la sua attenzione è rivolta all’Ucraina, e nessuno in Ucraina crede che lascerà mai andare il nostro popolo. E non lascerà andare nemmeno le altre nazioni europee perché non riesce a rinunciare all’idea stessa della guerra”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo intervento alla Conferenza sulla Sicurezza di Monaco. Putin “può considerarsi uno zar – ha proseguito Zelensky -, ma in realtà è schiavo della guerra. E se vive altri dieci anni, possiamo capire che la guerra possa tornare. Ecco perché affermiamo che devono esserci reali garanzie di sicurezza per l’Ucraina e per l’Europa, solide garanzie di sicurezza. E sappiamo chiaramente cosa tali garanzie devono includere”.

“L’Europa non è praticamente presente al tavolo” dei negoziati per una soluzione al conflitto in Ucraina, “è un grave errore, a mio avviso. Penso che siamo noi ucraini, noi ucraini che stiamo cercando di coinvolgere pienamente l’Europa nel processo, in modo che i suoi interessi e la sua voce siano presi in considerazione. È molto importante”, ha detto Zelensky, rimarcando: “L’Ucraina continua a tornare su un punto semplice: la pace può essere costruita solo su chiare garanzie di sicurezza. Dove non c’è un chiaro sistema di sicurezza, la guerra ritorna sempre. L’Ucraina farà di tutto, davvero di tutto, per far sì che questi negoziati abbiano successo”.

“Abbiamo investito in questo processo e siamo in costante contatto con Steve Witkoff, con Jared Kushner e con tutti coloro che il presidente Trump nominerà. Stiamo incontrando il Segretario di Stato Marco Rubio, e l’Ucraina” vuole “una vera sicurezza e una vera pace – ha assicurato Zelensky -. Non quello che è emerso da Ginevra nel 2021, non quello che i russi si aspettano da questo cosiddetto spirito di Anchorage. E sembra che Putin speri di ripetere Monaco. E non Monaco 2007, quando si parlava solo di dividere l’Europa, ma Monaco 1938, quando il precedente Putin iniziò a dividere l’Europa nella realtà”.

“Sarebbe un’illusione credere che questa guerra possa ora essere risolta in modo affidabile dividendo l’Ucraina, così come era un’illusione credere che sacrificare la Cecoslovacchia avrebbe salvato l’Europa da una grande guerra. E quando oggi ci si chiede quale possa essere il prezzo di un accordo, la nostra risposta è semplice: la cosa principale è che tra quattro anni il mondo civile non sia costretto a giustificarsi di nuovo, a scaricare le responsabilità, e non sia costretto a cercare di nuovo qualcun altro da incolpare”, ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo intervento alla Conferenza sulla Sicurezza di Monaco.

“L’Ucraina è pronta per un accordo che porti vera pace all’Ucraina, all’Europa. E sono fiducioso che questa guerra possa essere conclusa, e conclusa con dignità”, ha aggiunto.

“Se all’Ucraina verranno dati due mesi di cessate il fuoco, allora indiremo le elezioni”, ha dichiarato Zelensky, nel suo intervento alla Conferenza sulla Sicurezza di Monaco. “Quindi dateci il cessate il fuoco. Il presidente Trump può farlo. Spingete Putin, fate il cessate il fuoco, poi il nostro Parlamento cambierà la legge” per andare a elezioni in tempo di guerra.