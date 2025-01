Conferma grandi numeri Tuttohotel 2025, fiera conclusa a Napoli

Specchio del mercato e delle tendenze dell’ospitalità

Milano, 27 gen. (askanews) – La fiera dell’ospitalità alberghiera, extralberghiera e della new hospitality ha richiamato nei padiglioni del polo fieristico partenopeo ben 10022 visitatori confermando l’interesse del pubblico, che ha potuto valutare le proposte delle oltre 190 aziende presenti negli stand e partecipare ai 33 incontri, tra convegni/talk/seminari, che hanno visto alternarsi per un tempo complessivo di 54 ore sul palco 60 relatori giunti da tutta Italia.

Presenti a Napoli anche le rappresentanze di 9 associazioni nazionali e regionali di categoria, oltre a 50 fra sponsor tecnici e 13 media partner del settore dell’ospitalità. Industry in grande sviluppo su tutto il territorio nazionale, come ha confermato Ivana Jelinic CEO ENIT “Il 2025 si prospetta come anno dai numeri straordinari come è stato l’anno appena concluso e ci aspettiamo che si attesti allo stesso modo. Decine di alberghi di alta gamma apriranno in Italia nel 2025 e questo significa che c’è una domanda crescente. L’asticella si sta alzando, e partendo da questo presupposto possiamo garantire un benessere sempre più diffuso solo uscendo dalla logica dai numeri a tutti i costi, perché abbiamo un tema di qualità da tenere in considerazione in territori che spesso sono fragili, perciò dobbiamo fare una attenta pianificazione per rendere l’esperienza sempre migliore”. Tuttohotel è stata quindi l’occasione per fare il punto della situazione in particolare sullo stato dell’arte in Campania e nel sud Italia, territorio di riferimento specifico per la fiera.

Caratteristica è stata anche quest’anno la presenza di allestimenti dedicati al mondo dell’hotellerie proposti dagli Architetti coinvolti. Tra design, sostenibilità e innovazione il viaggio tra le aree chiave di una struttura ricettiva è cominciato dalla Hall e Area Lounge progettata da Ars Constructa, le Camere da RC Interior Design Studio, e Officina di Architettura & Design, la zona Wellness/Spa/Fitness da Studio Apostoli e l’area Green Hotel Design da Fervistudio Outdoor. Dove ogni ambiente ha accolto, ma anche ispirato e offerto spunti realistici di soluzioni di ricettività, per declinare le aree più significative e rappresentative di una struttura ricettiva.

Tracciando il bilancio della quinta edizione della manifestazione, il direttore organizzativo Raffaele Biglietto evidenzia le tendenze e le richieste del mercato emerse dai lavori: “La parola d’ordine nel mondo dell’ospitalità è sempre di più quella della Qualità, e poi dell’Eleganza, ma anche del Lusso e della Sostenibilità temi ricorrenti e molto sentiti. Le esigenze manifestate dai nostri interlocutori, ossia proprietari e gestori di attività ricettive, non sono altro che il riflesso delle richieste che arrivano dal mercato della domanda che negli ultimi anni si è evoluta, si è fatta più esigente e guarda soprattutto ad esperienze diverse da quelle dell’ospitalità standard o tradizionale. Il mercato del centro sud, cui tradizionalmente si rivolge la nostra manifestazione, cerca nei nostri espositori le risposte giuste per stare al passo dei tempi e non disperdere quel patrimonio di meraviglie naturali che fanno del nostro territorio una delle mete più desiderate dai turisti internazionali. Il successo sempre più ampio di Tuttohotel conferma che le risposte giuste, soprattutto se focalizzate sulle migliori soluzioni, ovvero con la qualità come parola d’ordine ci sono ed è possibile trovarle proprio a Napoli”.

Grande partecipazione per i Tuttohotel Awards, i tradizionali riconoscimenti consegnati ad imprenditori e aziende del centro sud Italia che si sono distinti nel corso dell’anno nei diversi segmenti del mondo dell’ospitalità. Trentadue le targhe che l’organizzazione della fiera e mostra espositiva ha assegnato tenendo in considerazione particolari performance, qualità dei servizi e innovazione. Consegnati anche i premi alla carriera destinati ad importanti figure professionali che si sono distinte nel corso della loro attività lavorativa. Un settore quello ricettivo che richiede sempre più sinergie e momenti di incontro non solo in ambito fiera ma in ogni fase evolutiva, come delineato nel corso del panel a Tuttohotel promosso da AIGO Confesercenti Napoli, dove è emersa la visione privilegiata di un settore in continua crescita e che andrà regolamentato, specie in occasione dei festeggiamenti dei 2500 anni della città di Napoli.

Come spiegato dal consigliere comunale Gennaro Demetrio Paipais nel corso dell’evento, che nell’occasione ha annunciato: “Regolamentazione che a Napoli stiamo coniugando con il potenziamento dei servizi nonché alla programmazione culturale e turistica. Ritengo tuttavia indispensabile, -aggiunge Paipais- avanzare una richiesta di seduta di commissione turismo con l’assessore, i dirigenti, i consiglieri comunali e tutti i protagonisti del settore afferente ai servizi del turismo ed alla promozione del territorio per un doveroso confronto sui prossimi appuntamenti attrattori di turismo”.

Lungo l’elenco dei premiati con i Tuttohotel Awards: Premio Speciale Architectural Hotel Design allo Studio Apostoli, Premio struttura ricettiva – Sicilia a La Plage Resort di Taormina ((ME), Premio alla Carriera nell’Ospitalità a Teresa Naldi, Premio SPA-Centro Benessere ad Almablu Wellness & Spa di Mazara del Vallo (TP), Premio Albergo Diffuso a Sextantio Matera (MT) Premio Stabilimento Balneare al Lido Sabbia d’Oro Beach Club di Scanzano Jonico (MT) Premio Villaggio Vacanze a VOI Floriana Resort di Simeri Mare (CZ) Premio Manager dell’ospitalità a Marco Zuppetta/Gold Tower Lifestyle Hotel di Napoli, Premio Glamping ad Atmosfera Bubble Glamping di Satriano Lucania (PZ), Premio Direttore d’albergo a Martino Acampora /Villa Treville Positano (SA), Premio Customer Experience a Faro Punta imperatore di Forio (NA), Premio per la promozione del territorio a Ermanno Russo / Trenitalia, Premio Bed & Breakfast a PrimoPianoPosillipo di Napoli Premio Business Hotel al Renaissance Naples Hotel Mediterraneo di Napoli, Premio Design all’Hotel La casa di Maratea a Maratea (PZ), Premio Luxury Hotel all’Hotel Punta Tragara di Capri (NA), Premio Formula Multifunzionale a Four Points by Sheraton Catania di Catania, Premio per l’innovazione nell’ospitalità a Radici Resort di Mirabella Eclano (AV), Premio Speciale Hotel Sostenibile a Palazzo Caracciolo Napoli (NA), Premio Responsabile Acquisti a Elisabetta Porzio/Grand Hotel Excelsior Vittoria di Sorrento, Premio Ristorante in Hotel a Don Geppi Restaurant di Sorrento, Premio Speciale Miglior Progetto di Riqualificazione a Habita79 di Pompei (NA), Premio Speciale Migliore Colazione al Gold Tower Lifestyle Hotel, Premio Speciale multiformat ristorativo Otto s.l.m. / Hotel Royal Continental, Premio strategia marketing territoriale a Sicily Divide Sicilia, Premio Imprenditore Emergente a Katia Cupo / Chiara Gargiulo/ Instazione, Premio Portiere d’Albergo a Marco Giuliano / Grand Hotel Parker’s, Premio Beach Club a Cava Regia – Beach Club by E. Marinella di Vico Equense NA, Premio Benemerito dell’ospitalità a: Paolo Casolaro e Stefano Cimmino, Antonio Melchiorre, Prof. Raffaele Cercola