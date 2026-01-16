confeuro:-bene-antistrust-su-prezzi,-rincari-preoccupanti-in-gdo

Roma, 16 gen. (askanews) – I forti rincari dei prezzi dei generi alimentari che, negli ultimi cinque anni, avrebbero registrato un aumento di addirittura il 25% nella Gdo rappresentano “numeri gravi e preoccupanti, che incidono direttamente sul potere d’acquisto delle famiglie ma che, paradossalmente, non si traducono in un miglioramento delle condizioni economiche degli agricoltori”. Così in una nota Andrea Tiso, presidente nazionale Confeuro, Confederazione degli Agricoltori Europei dell’Antitrust, sulla decisione dell’Antitrust di avviare un’indagine conoscitiva sul ruolo svolto dalla Grande distribuzione organizzata (Gdo) lungo la filiera agroalimentare.

“Riteniamo fondamentale fare piena chiarezza sulle reali cause dei rincari – spiega Tiso – e sul persistente squilibrio di potere contrattuale che penalizza gli agricoltori rispetto alle grandi catene della Gdo. Gli agricoltori rappresentano infatti l’anello più debole della filiera: ricevono una quota sempre più ridotta del valore finale dei prodotti, pur affrontando costi di produzione in costante crescita e una redditività sempre più insufficiente”.

“Inflazione, aumento dei prezzi al consumo ed esorbitanti costi produttivi – continua il Tiso – stanno mettendo in ginocchio soprattutto i piccoli e medi produttori, spesso marginalizzati dallo strapotere commerciale della grande distribuzione. Confeuro seguirà con la massima attenzione l’evoluzione dell’indagine Antitrust e continuerà a difendere con determinazione le istanze degli agricoltori italiani, affinché venga garantita maggiore equità lungo tutta la filiera agroalimentare”, conclude.