Confindustria Alto Adriatico, Agrusti: patto tra generazioni

Assemblea a Trieste

Trieste, 27 mar. (askanews) – “Vi proporremo un patto tra generazioni. Dobbiamo cercare di darci una mano tra generazioni perché questo mondo che sarà sia un mondo migliore, piu’ pulito e dove possiamo creare le condizioni di lavoro migliori. Il futuro dell’impresa non puo’ basarsi solo sul passaggio generazionale, ma va fondato anche su creazione di stimoli perché i giovani creino nuove imprese”. Lo ha detto il presidente di Confindustria Alto Adriatico, rivolgendosi ai numerosi giovani presenti all’assemblea dell’associazione in corso a Trieste.

Al centro del patto la scuola e la formazione finalizzate allo sviluppo. “Abbiamo fatto un investimento importante sulla scuola. È il vero investimento per il nostro futuro. Dobbiamo darci una mano tra generazioni perché questo mondo sia migliore, dove tutti possano realizzare le proprie aspirazioni”. Agrusti ha poi ricordato che il sistema Alto Adriatico si fonda sulla connessione con l’università, con gli istituti tecnici e con le scuole professionali, questi sono investimenti strategici e fondamentali, per un progetto di alleanza tra generazioni che deve diventare un fatto sempre più concreto. E anche per questo abbiamo creato un gruppo di giovani in Confindustria, che cresceranno insieme a noi. Vogliamo sostenerli. E devo esserci stimoli, perché i ragazzi creino nuove imprese”.

