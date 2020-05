La Fase 2 “sta funzionando male, molto male, e lo sapevamo purtroppo. Non ci hanno ascoltato”. Carlo Bonomi, neo presidente di Confindustria, intervenendo a Piazzapulita, su La7 ha giudicato così le decisioni del governo. “Il 4 maggio abbiamo riaperto assumendoci tutte le responsabilità, viviamo l’angoscia con i nostri collaboratori”, ha aggiunto Bonomi, ricordando che “ci hanno detto ai primi marzo che in Italia non c’era alcun pericolo, che il Covid non sarebbe arrivato, hanno tenuto gli stadi aperti, annunciato il lockdown e scatenato la corsa all’ultimo treno per lasciare la Lombardia…”.

“Siamo molto delusi” da questa Fase 2,

L'articolo Confindustria attacca il governo sulla Fase 2. Bonomi: "Sta andando molto male"

