confindustria-ceramica:-costi-italiani-superiori-a-concorrenti-ue

Convegno “L’industria ceramica italiana: il problema dell’energia”

“L’energia non è solo un tema, ma rappresenta il tema cruciale. Se questo è valido per tutti, per un settore come il nostro, in cui l’energia costituisce circa un terzo delle spese di produzione, è ancor più significativo”.

Così ha affermato Franco Manfredini, presidente della Commissione Energia di Confindustria Ceramica, intervenendo al convegno “L’industria ceramica italiana: il problema dell’energia” tenutosi a Sassuolo.

“Non è tanto l’importo in sé del costo dell’energia, ma il gap esistente tra noi e i nostri rivali”, ha sottolineato Manfredini. “Esiste un divario non solo con i concorrenti globali, dove la differenza può arrivare fino a quattro volte, ma anche con quelli europei, ed è una situazione inaccettabile”.

Il presidente ha evidenziato un paradosso: “L’Europa ha costruito la sua filosofia su un mercato competitivo, seguendo regole che non tollerano i monopoli. Eppure, qui in Europa, ci troviamo nella situazione in cui l’Italia è sempre in difficoltà”.

Manfredini ha chiarito che la questione non è colpa delle imprese italiane, che mostrano di essere competitive: “La scarsa competitività è dovuta al Sistema Paese e alla sua gestione. In un settore come quello energetico, dove lo Stato dovrebbe intervenire per regolare e garantire, perché il costo energia in Italia è sempre più alto rispetto ad altri paesi? Non abbiamo una spiegazione”.

Riguardo al sistema ETS, il presidente ha segnalato “un errore grave che necessita di correzione”, riferendosi al sistema che dovrebbe favorire le imprese più virtuose: “Questo meccanismo premia alcuni mentre penalizza altri. Abbiamo dovuto impegnarci a realizzare piani specifici, altrimenti ci avrebbero colpito”.

“Richiediamo solo che venga applicato quanto già stabilito nella direttiva”, ha concluso Manfredini, rimarcando la necessità urgente di interventi: “Queste azioni devono essere intraprese immediatamente, non c’è bisogno di attendere la prossima Commissione o il voto dei parlamentari”.

Ciro Di Pietro