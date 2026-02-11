Confindustria: decreto energia indispensabile per competitività

mercoledì, 11 Febbraio , 26

In attesa del decreto su iperammortamento

“Stiamo aspettando e auspichiamo l’arrivo imminente del decreto sull’iperammortamento, che sono convinto potrà fornire un significativo impulso all’economia non solo italiana ma anche europea. Tuttavia, ci sono ancora gap sostanziali, in particolare quelli legati all’energia, e siamo in attesa del decreto energia. Sono al corrente che il Governo sta lavorando su questo e che dovrebbe essere approvato a breve”.

Queste sono le parole di Emanuele Orsini, presidente di Confindustria, a margine della presentazione della terza edizione del roadshow organizzato da Bnl Bnp Paribas.

Secondo Orsini, il decreto energia è fondamentale per noi, poiché per mantenere la competitività in un’Europa in cui purtroppo manca un mercato unico per l’energia, questo rappresenta un grande problema.

Orsini ha aggiunto che a causa delle elevate spese energetiche, sia le imprese che le multinazionali stanno evitando di investire in Italia o, addirittura, vogliono trasferirsi fuori dall’Italia. Non possiamo permetterci una situazione del genere.

