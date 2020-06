Confindustria, Di Stefano nuovo presidente dei Giovani Imprenditori

ROMA (ITALPRESS) – Riccardo Di Stefano, palermitano, classe 1986, è stato eletto dal Consiglio nazionale presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria con 143 voti favorevoli, su un totale di 209 votanti. Entra di diritto nella squadra senior come vicepresidente di Confindustria.

“I Giovani Imprenditori rappresentano da sempre un laboratorio di innovazione, di proposta e di impegno – ha commentato Carlo Bonomi, Presidente di Confindustria -. Al neo presidente Di Stefano e alla sua squadra l’augurio, in questa direzione, di essere sempre coraggiosi nelle proposte e nelle azioni per garantire e rafforzare quell’importante contributo di visione e di concretezza che serve alle nostre imprese.

