venerdì, 10 Ottobre , 25

Superenalotto, numeri combinazione vincente di oggi 10 ottobre

(Adnkronos) - Nessun '6' né '5+1' al concorso...

Toscana, Meloni chiude campagna di Tomasi: “Nulla è già scritto, noi nati per stravolgere i pronostici”

(Adnkronos) - Per molti "i risultati di queste...

Tennessee, esplosione in una fabbrica militare: “Diverse vittime”

(Adnkronos) - Diverse persone sono rimaste uccise oggi,...

Nobel per la Pace a Machado, Bonelli e Fratoianni: “Non ci convince”

(Adnkronos) - "Non ci convince affatto che il...
confindustria-giovani:-ora-uno-youth-deal-per-cambiare-ritmo
Confindustria Giovani: ora uno Youth Deal per cambiare ritmo

Confindustria Giovani: ora uno Youth Deal per cambiare ritmo

Video NewsConfindustria Giovani: ora uno Youth Deal per cambiare ritmo
Redazione-web
Di Redazione-web

Parla Maria Anghileri, presidente dei Giovani Imprenditori

Capri (Na), 10 ott. (askanews) – Uno “Youth Deal” che metta al centro le forze più vive e fresche del paese, per rilanciarne le capacità produttive e assicurarne il futuro: è la proposta che arriva dai Giovani Imprenditori di Confindustria, a margine del loro 40esimo Convegno, a Capri. Maria Anghileri, presidente dei Giovani Imprenditori:Quale proposta parte da Capri? “Abbiamo detto di rimettere al centro i giovani e abbiamo parlato di filiera futura che per noi è fatta di istruzione, di natalità, di innovazione, di giovani imprese. Tre proposte: innanzitutto potenziare il fondo di garanzia per le Pmi che è funzionato molto bene negli ultimi anni, potenziare la previdenza complementare soprattutto con un occhio per i giovani e poi al centro una riforma fiscale. Negli ultimi mesi abbiamo sentito proposte sia da parte dell’opposizione che da parte del Governo. Il nostro messaggio è uno solo: fatelo, perché non è più possibile far fronte a questo esodo generazionale con 350mila imprese che hanno lasciato il Paese negli ultimi dieci anni”. Ritmo è il tema di questa edizione, perché? “Perché secondo noi bisogna cambiare ritmo non solo in Italia ma anche in Europa, un provvedimento per noi fondamentale è il 28esimo stato che darebbe davvero un ritmo straordinario alle nostre imprese che potrebbero operare con le stesse regole commerciali e fiscali con tutti gli stati dell’Unione Europea”.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.