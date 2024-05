confindustria-romania-e-fondazione-olitec-presentano-magellano

Progetto dedicato a ragazzi e ragazze, anche giovani mamme

Bucarest, (askanews) – Un progetto innovativo, inclusivo e formativo sulle tecnologie più avanzate rivolto ai giovani, potenziali esperti di innovazione, delle classi meno abbienti in Romania. Si tratta del Progetto Magellano presentato nel corso della 15esima edizione del Forum Economico di Confindustria Romania che si è svolto a Bucarest e che prevede che un gruppo di ragazzi e ragazze, anche giovani mamme, possano essere addestrati in Italia nei centri della Fondazione Olitec.Massimiliano Nicolini, capo del dipartimento Ricerca e sviluppo sulle intelligenze artificiali e VRO di Olimaint, ne ha spiegato gli elementi che lo contraddistinguono.”Il progetto Magellano è un percorso di addestramento e non di formazione che viene fatto dalla Fondazione Olitec da diversi anni e che comprende una parte di addestramento pratico nelle tecnologie informatica della realtà immersiva e degli algoritmi non deterministici ovvero dell’AI che dura 18 mesi, i ragazzi e le ragazze vengono ospitati all’interno dei nostri centri dove viene dato vitto e alloggio e fanno attività di lavoro insieme, gestiscono, sviluppano progetti per 10 ore al giorno di addestramento e al termine di questi 18 mesi ricevono una certificazione internazionale VRO livello A01-A04, che oggi è l’unica certificazione che l’Msf e l’Itu riconoscono come tale a livello globale riconosciuta in 72 Paesi come specializzazione nell’ambito della bioinformatica, realtà immersiva e intelligenza artificiale. L’obiettivo dell’addestramento è fare uscire queste specialità ed eccellenze di ognuno, perché in qualsiasi parte della Romania può esserci il nuovo Nikola Tesla”.Un annuncio che ha destato interesse nella platea di imprenditori che hanno partecipato al Forum, come ha spiegato il presidente di Confindustria Romania Giulio Bertola parlando della progettualità della rappresentanza confindutriale.”Nella visione della nostra associazione c’è sempre qualcosa che è legato ad essere dei buoni contributori del Paese, abbiamo presentato VINO ACASA che riguarda il rientro dei cittadini romeni dall’estero verso la propria terra e il progetto Magellano è un’ulteriore integrazione di questo nostro approccio al Paese. Questo per noi è stato un passo molto importante, coinvolgere la Fondazione Olitec e Massimiliano Nicolini, in esclusiva con Confindustria Romania per questo Paese per cercare di dare un’opportunità anche alle fasce deboli del Paese” + “anche le mamme con figli a carico che non possono intraprendere un percorso formativo, con questo progetto è possibile andare in Italia e avere un supporto a 360 grandi, un’opportunità formativa nel rispetto della composizione della famiglia. Ci sentiamo veramente orgogliosi, per noi è un passo da gigante”.