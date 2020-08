“Il Ministero della giustizia, ancora una volta, non rispetta gli accordi che firma, negando i diritti dei lavoratori e invocando non meglio chiarite esigenze di futuri lavoratori”. Lo afferma in una nota Claudia Ratti, segretario generale di Confintesa FP. “Il Ministero della Giustizia – continua – ritiene di dover danneggiare coloro che sono già in servizio, costringendoli a fare causa per vedersi riconoscere un diritto, per avvantaggiare altri che non hanno ancora assunto servizio e in coda ad una graduatoria di merito calpestando così i diritti dei disabili, dei figli minori, dei coniugi militari e dei dirigenti sindacali solo per favorire coloro che saranno assunti nei prossimi mesi.

L’articolo Confintesa Fp “Ministero Giustizia firma accordi e li disattende” proviene da Notiziedi.

