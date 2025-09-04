confprofessioni,-bene-l’attenzione-del-governo-alle-professioni,-ma-doveroso-il-confronto

Natali: “Necessario un percorso di riforma unitario degli ordinamenti professionali, partecipato e orientato allo sviluppo”

Confprofessioni accoglie con favore l’attenzione che il Governo sta rivolgendo al mondo delle libere professioni, un settore che rappresenta un pilastro fondamentale dell’economia e della società italiana.

La Confederazione sottolinea come ogni intervento legislativo e regolamentare debba essere orientato a rendere le regole del gioco moderne e compatibili con l’evoluzione del mercato dei servizi professionali.

In particolare, bisogna guardare al futuro e al ruolo di sussidiarietà che i professionisti esercitano, evitando visioni anacronistiche e personalismi; ponendo attenzione all’impatto delle nuove tecnologie, a partire dall’intelligenza artificiale.

Se da un lato è indispensabile favorire l’adozione di strumenti innovativi che possano costituire un valido supporto all’attività professionale, dall’altro non possono essere sottovalutati i potenziali rischi che tali strumenti comportano, sia per i professionisti sia per i cittadini che si affidano ai loro servizi.

“Un processo così delicato – ha dichiarato il presidente Marco Natali (nella foto) – richiede la massima prudenza e il coinvolgimento di tutti gli attori interessati: in primo luogo gli Ordini professionali, ai quali è affidata la tutela della fede pubblica, ma anche le Organizzazioni che la legge riconosce come parte sociale e rappresentanti degli interessi dei liberi professionisti”.

Confprofessioni ribadisce come solo le Associazioni ad adesione volontaria possano fare rappresentanza, mentre agli Ordini professionali, in quanto enti pubblici, spettano le funzioni di vigilanza, formazione e disciplina che garantiscono la competenza e la professionalità degli iscritti e la tutela dei cittadini.

Per questo Confprofessioni chiede al Governo attenzione e cautela nell’utilizzare uno strumento complesso come la legge delega per la riforma della disciplina degli ordinamenti professionali e auspica che ogni passo in questa direzione sia preceduto da un ampio e doveroso confronto con tutte le Organizzazioni di rappresentanza.

“Come parte sociale – ha concluso Natali – Confprofessioni ribadisce la propria disponibilità a contribuire attivamente al successo di un percorso di riforma unitario costruito in modo partecipato, equilibrato e realmente orientato allo sviluppo delle libere professioni”.