Confronto accesissimo tra Stefano Bettarini e Dayane Mello al Grande Fratello Vip: “Sei stato solo una scop*ta” | Video Mediaset

Stefano Bettarini varca la Porta Rossa di Cinecittà come un tornado e si entra subito nel vivo della storia che ha avuto con Dayane Mello, in Honduras durante il reality l’Isola dei Famosi, in qualità di concorrente lei e inviato lui. Lei spiazza rutti, persino Alfonso dichiarando: “non è stata una storia, ma una scopata”!!

I due se ne dicono di tutti i colori, intatti, tra Dayane e Stefano c’è un conto in sospeso: hanno avuto una relazione conclusasi bruscamente. Alla fine si abbracciano e fanno pace, anche sollecitati da Signorini che li rimprovera per il linguaggio usato. Ecco Il video Mediaset.

continua a leggere sul sito di riferimento