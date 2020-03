Non a caso alla fine del 1981 – governando ancora gli eredi della Banda dei Quattro, comunisti davvero – potei viaggiare in lungo e in largo per la Cina, da Pechino a Shangai a Canton, per soddisfare la curiosita’ dei governanti cinesi che mi organizzarono una serie di incontri con giornalisti e tecnici locali interessati a conoscere le mode e i modi del calcio occidentale. Potei dare il mio piccolo contributo a un’organizzazione che ancora limitava l’attivita’ sportiva a parate giovanili di stampo fascista senza curare l’aspetto del gioco di squadra agonistico ritenuto borghese. Il loro leader calcistico, l’onorevole dottor Cheng Chen Da,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo CONFRONTO FRA ITALIA E CINA DAL TONO EPICO-2- proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento