CONFRONTO FRA ITALIA E CINA DAL TONO EPICO

Prendo nota – senza stupore – che la Cina, dopo averci appestato, sta gia’ risolvendo i suoi problemi ed e’ disposta a darci una mano per venir fuori dal Coronavirus. Un uomo di Stato (precario) ha subito detto:”Oh come sono bravi e generosi”. Un altro, meno romantico e bergamasco, ha smoccolato e precisato:” Dobbiamo anche ringraziarli?!”. Il dibattito politico attualmente e’ a questi livelli. Ho avuto modo di recente di rammentare che il confronto pur doloroso fra Italia e Cina ha comunque un tono epico: e’ l’incontro fra le due piu’ alte civilta’ del mondo ancora in vita, con tutto il rispetto per antenati gloriosi perdutisi nella storia.

