Confronto in diretta tra Dayane Mello e Stefania Orlando al GF Vip | Video Mediaset

Stefania Orlando accusa Dayane Mello di essere una manipolatrice e di aver voluto condizionare Rosalinda durante il suo percorso nella Casa. Signorini non perde occasione per mettere a confronto le due donne, ponendo loro delle domande sul loro rapporto e sulle relazione con gli altri coinquilini.

Dopo il duro attacco di Stefania a Dayane, le due hanno un sincero confronto in Super Led e si dicono chiaramente cosa pensano l’una dell’altra. Stefania dice che Dayane è un’ottima giocatrice, una stratega che cambia idea di continuo. Lancia delle bombe per creare dinamiche in Casa ma ormai lasciano il tempo che trovano. Dayane invece recrimina a Stefania di aver “fatto fuori” tutte le persone che si avvicinano a Tommaso Zorzi. Opinione condivisa da Maria Teresa Ruta in studio e da Giulia Salemi. Cecilia Capriotti invece dice che non è assolutamente vero. Ecco Il Video Mediaset.

continua a leggere sul sito di riferimento