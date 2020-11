ROMA (ITALPRESS) – Contratti, lavoro, welfare, investimenti: questi i temi al centro del confronto tra il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini e il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, in occasione della tre giorni “Futura. Lavoro, ambiente, innovazione”, promossa dalla Cgil, al Teatro Brancaccio di Roma. “Ci troviamo in un momento storico molto particolare, stiamo tutti vivendo la drammaticità di questo momento, il tema dell’inclusività è un tema fondamentale oggi, in un rapporto di interlocuzione, anche duro, credo oggi ci sia la necessità di mettersi intorno ad un tavolo per un ‘patto per ‘Italià al di là delle differenze troviamo delle soluzioni per il Paese”,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Confronto Landini-Bonomi “Fare sistema per uscire dalla crisi” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento