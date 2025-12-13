sabato, 13 Dicembre , 25

Verissimo, Ambra Orfei: “Mio marito morto il giorno di Natale, è stato come perderlo due volte”

(Adnkronos) - "Mio marito è morto il giorno...

A cena con un’altra donna, moglie lo scopre da video spot ristorante e lo lascia

(Adnkronos) - Alla moglie aveva detto di essere...

Garattini, ‘cibi vietati’ e niente vino? Bassetti: “No a regole troppo rigide”

(Adnkronos) - Niente carne rossa e niente burro....

Firenze, trovato cadavere in un baule in casa

(Adnkronos) - Raccapricciante scoperta della polizia municipale di...
congelamento-degli-asset-russi,-zakharova-avverte-l’europa:-“un-furto,-risponderemo-presto”
Congelamento degli asset russi, Zakharova avverte l’Europa: “Un furto, risponderemo presto”

Congelamento degli asset russi, Zakharova avverte l’Europa: “Un furto, risponderemo presto”

MondoCongelamento degli asset russi, Zakharova avverte l’Europa: “Un furto, risponderemo presto”
Redazione-web
Di Redazione-web

ROMA – “Non importa quali trucchi pseudo-legali Bruxelles usi per giustificare tutto questo, si tratta di un furto puro e semplice, la nostra risposta non tarderà ad arrivare”. È quanto promette Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo, in merito al congelamento degli asset russi in Europa. Stando a quanto riporta l’agenzia di stampa Interfax, per la portavoce “la cessione dei nostri beni sovrani senza il consenso della Federazione Russa, sia essa un blocco permanente, un sequestro o un tentativo di presentare la loro confisca di fatto come una sorta di ‘prestito di riparazione’ è un atto assolutamente illegale che viola gravemente il diritto internazionale”.

LA DECISIONE DELL’UE

“L’Ue ha appena deciso di immobilizzare a tempo indeterminato i beni russi. Ciò garantisce che fino a € 210 miliardi di fondi russi rimangano sul suolo dell’Ue, a meno che la Russia non paghi integralmente le riparazioni all’Ucraina per i danni causati. Continueremo ad aumentare la pressione sulla Russia finché non prenderà sul serio i negoziati. Il Consiglio europeo della prossima settimana sarà cruciale per garantire il fabbisogno finanziario dell’Ucraina per i prossimi anni“, ha spiegato su X l’Alta Rappresentante Ue Kaja Kallas. Il 18 dicembre, i leader europei si riuniranno per definire il prestito di riparazione.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.