ROMA – È “altamente improbabile” che dietro l’agguato nel quale è rimasto ucciso l’ambasciatore italiano Luca Attanasio ci siano le Allied Democratic Forces (Adf), formazione con radici ugandesi e matrice islamista citata in alcune ricostruzioni di stampa: parola di Pierre Boisselet, coordinatore dell’osservatorio Kivu Security Tracker (Kst).

In un’intervista con l’agenzia Dire, l’esperto sottolinea che nonostante la sua adesione allo Stato islamico “il gruppo non rivendica mai le sue azioni”. A far escludere una responsabilità dell’Adf nell’imboscata di lunedì scorso, secondo Boisselet, sono però più elementi: “Nella zona dell’agguato non è mai stata segnalata una loro incursione;

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Congo, “esclusa la pista islamista” per l’agguato all’ambasciatore Attanasio proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento