Congo: i ribelli avanzano a Bukavu, capoluogo del Sud Kivu

ROMA – “La città di Bukavu è ormai in mano ai ribelli”: lo riferisce all’agenzia Dire una fonte residente nel capoluogo della provincia di Sud Kivu, nell’est della Repubblica democratica del Congo.

Già nel pomeriggio la stampa internazionale riferiva della caduta dell’aeroporto sotto il controllo dei miliziani del Movimento 23 marzo (M23), gruppo sostenuto dal Ruanda che a fine gennaio ha intensificato la sua offensiva.

Subito presa Goma, capoluogo, invece, di Nord Kivu. Oltre 2mila i morti.

La fonte, che resta anonima per ragioni di sicurezza, aggiunge: “Aspettiamo domani per saperne di più. Fuori in strada non circola neanche un motorino o una macchina. Siamo tutti in casa. Si sente sparare di tanto in tanto”.

Da anni l’est del Congo, ricco di risorse minerarie fondamentali all’industria dell’hi-tech, è scosso dalle violenze di decine di gruppi armati. L’M23 sta prendendo il sopravvento. Da giorni i combattenti dal nord avevano cominciato ad avanzare verso Bukavu, più a sud: la città conta un milione e 200mila abitanti.

