lunedì, 25 Maggio , 26

Ordine dei medici di Roma chiede incontro con vertici del carcere di Rebibbia

(Adnkronos) - L’Ordine provinciale di Roma dei medici-chirurghi...

Sinner e l’infortunio di Alcaraz: “Lui sfortunato, sta vivendo momento difficile”

(Adnkronos) - Jannik Sinner tende la mano a...

Ebola, al Sacco di Milano accertamenti su due persone rientrate dall’Uganda

(Adnkronos) - All'ospedale Sacco di Milano accertamenti in...

Alimenti, Le Stagioni d’Italia premiata al ventennale del Forum Nutrimi

(Adnkronos) - Le Stagioni d’Italia – brand di...
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOCongresso Fadoi, Para (Careggi): "Nuovo algoritmo per ridurre riacutizzazioni Bpco"
congresso-fadoi,-para-(careggi):-“nuovo-algoritmo-per-ridurre-riacutizzazioni-bpco”
Congresso Fadoi, Para (Careggi): “Nuovo algoritmo per ridurre riacutizzazioni Bpco”
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Congresso Fadoi, Para (Careggi): “Nuovo algoritmo per ridurre riacutizzazioni Bpco”

Redazione-web
By Redazione-web

-

8
0

(Adnkronos) – “La gestione della Bpco è ancora segnata da criticità importanti. La diagnosi è spesso tardiva e, a pesare, è anche la difficoltà di mantenere nel tempo un controllo stabile della malattia. La terapia inalatoria è il pilastro del trattamento. Tuttavia, nella real life l’aderenza resta bassa e questo incide direttamente sul rischio di riacutizzazioni”. Così Ombretta Para, co-management medico-chirurgico, Medicina interna, Azienda ospedaliero universitaria Careggi di Firenze, intervenendo al Congresso Fadoi- Federazione delle associazioni dei dirigenti ospedalieri internisti, che si è appena concluso a Rimini, interveniente sul tema centrale della broncopneumopatia cronica ostruttiva, patologia che interessa milioni di persone.  

Proprio partendo da questo scenario – con una quota rilevante di pazienti che non raggiunge un adeguato controllo della malattia ed è ancora esposta a eventi acuti – nasce la revisione dell’algoritmo per la gestione della Bpco in medicina interna, già sviluppato nel 2019. “L’obiettivo del nuovo algoritmo – spiega – è fornire uno strumento semplice e operativo in grado di guidare le scelte cliniche, standardizzare i percorsi e favorire una gestione più appropriata e continuativa della terapia, riducendo la variabilità tra i clinici”. 

“Ridurre le riacutizzazioni è il vero obiettivo clinico: ogni evento acuto accelera il declino e aumenta il rischio di ospedalizzazione – sottolinea l’esperta – Questo implica anche una maggiore attenzione all’ottimizzazione e alla personalizzazione del percorso terapeutico nei pazienti che non raggiungono un controllo ottimale”. Determinante, in questo senso, è anche la gestione del post-riacutizzazione. “È fondamentale strutturare, già alla dimissione, un follow-up personalizzato, che consenta di mantenere il controllo della malattia e prevenire nuovi episodi acuti – evidenzia Para – In un contesto in cui oltre l’80% dei pazienti presenta comorbidità e più del 50% ne ha 3 o 4, la Bpco richiede sempre più un modello di presa in carico integrato e multidisciplinare, guidato dall’internista, capace di garantire continuità terapeutica e migliorare gli esiti clinici”. 

“Dopo una riacutizzazione, la stabilizzazione del paziente è il passaggio cruciale” nella Bpco. “Serve costruire un follow-up efficace già alla dimissione, personalizzato in base alla gravità clinica, alle modifiche terapeutiche e alla presenza di comorbidità, spesso cardiovascolari”.  

Passare dalla gestione dell’emergenza al controllo nel tempo della malattia, riducendo riacutizzazioni e ospedalizzazione, è la sfida nella Bpco emersa al congresso che si è svolto in questi giorni a Rimini. “La continuità delle cure e l’aderenza alla terapia sono determinanti – afferma Para – Senza una gestione costante del trattamento è difficile ottenere una stabilità clinica duratura”. Il follow-up rappresenta quindi un momento chiave per individuare i pazienti con scarso controllo della malattia. “E’ proprio nel monitoraggio nel tempo – chiarisce – che possiamo intercettare precocemente chi continua ad avere sintomi o riacutizzazioni e che necessita di una rivalutazione del percorso terapeutico”. In questo percorso, un ruolo chiave è rappresentato dal paziente. “Strumenti come il Cert, un questionario che nasce proprio per sensibilizzare il paziente a riconoscere precocemente i sintomi di una possibile riacutizzazione – illustra l’esperta – permettono di intervenire tempestivamente, riducendo il rischio di peggioramento e di ricovero. Ma soprattutto aumentano la consapevolezza della malattia, che è la base per migliorare l’aderenza terapeutica”. 

In questo contesto è fondamentale anche il ruolo del medico di medicina generale. “E’ il primo riferimento sul territorio e può intercettare precocemente i segnali di scarso controllo, verificare il corretto utilizzo dei dispositivi e accompagnare il paziente nel percorso di cura”, spiega Para. Da qui la necessità di rafforzare il collegamento tra ospedale e territorio. “La collaborazione tra internista, pneumologo e medico di medicina generale, insieme all’utilizzo di strumenti come telemedicina e percorsi condivisi – osserva – è essenziale per garantire continuità assistenziale. In pazienti spesso complessi e con più patologie croniche – conclude l’esperta – un’organizzazione integrata consente di ridurre riacutizzazioni, ricoveri e migliorare la qualità di vita, rendendo più efficace l’intero percorso di gestione della Bpco”. 

Previous article
Alimenti, Le Stagioni d’Italia premiata al ventennale del Forum Nutrimi
Next article
Ebola, al Sacco di Milano accertamenti su due persone rientrate dall’Uganda

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Ordine dei medici di Roma chiede incontro con vertici del carcere di Rebibbia

(Adnkronos) - L’Ordine provinciale di Roma dei medici-chirurghi e degli odontoiatri (Omceo Roma) ha inoltrato una richiesta alla direzione della Casa circondariale di Rebibbia,...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Sinner e l’infortunio di Alcaraz: “Lui sfortunato, sta vivendo momento difficile”

(Adnkronos) - Jannik Sinner tende la mano a Carlos Alcaraz. Oggi, lunedì 25 maggio, alla vigilia del suo debutto nel Roland Garros 2026 contro...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Ebola, al Sacco di Milano accertamenti su due persone rientrate dall’Uganda

(Adnkronos) - All'ospedale Sacco di Milano accertamenti in corso su due persone "con sintomatologia febbrile" rientrate dall'Uganda, Paese in cui al momento sono stati...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Alimenti, Le Stagioni d’Italia premiata al ventennale del Forum Nutrimi

(Adnkronos) - Le Stagioni d’Italia – brand di BF Agro-Industriale srl – ha ricevuto il premio Miglior prodotto benessere 2026 in occasione del Forum...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.