Coniata nuova moneta nel molisano: ha il volto di Maradona! – FOTO

L’Italia continua ad omaggiare Diego Armando Maradona. Napoli gli ha dedicato lo stadio di calcio, ma è davvero curioso l’omaggio di un piccolo comune molisano che ha deciso di raffigurare il volto del fuoriclasse argentino sulla moneta di due “ducati” (corrispondente a due euro). L’iniziativa, ripresa anche dal TG3 Campania, è stata adottata dal sindaco di Castellino del Biferno, Enrico Fratangelo. Lo scorso maggio il primo cittadino del comune molisano aveva coniato delle nuove banconote per superare la crisi economica causata dal covid. La moneta reca su una delle due facciate il volto dell’ex fuoriclasse. Il sindaco, intervenuto sui suoi profili social, commenta così:

Le parole del sindaco

“Buon Natale a tutti. E fu così che nacque la moneta di D10S…. lontano da riflettori e clamori….. in un piccolo paese che credette di inserirlo nel suo Olimpo, proprio il giorno della Vigilia della nascita di Nostro Signore Gesù Cristo nato in una mangiatoia nella piccola Betlemme e non a Gerusalemme. In suo onore e quello di un Regno ed una Nazione che ha riscattato.Forza Argentina, Forza Napoli, Forza Sud”.

