connact,-calamea:-su-rete-serve-importante-ciclo-investimenti

Head of EU & International PA Autostrade per l’Italia

Roma, 11 nov. (askanews) – “Una rete datata e complessa che necessita oggi un importante ciclo di investimenti. Investimenti che vanno a sostegno di un settore che è essenziale oggi ma lo sarà anche in futuro. Un futuro dove, oltre a mantenere il nostro core della sicurezza in tutte le sue accezioni, quindi sicurezza della mobilità, delle infrastrutture e non meno importante dei colleghi che lavorano sulla rete, assumeremo un nuovo ruolo che è quello di enabler, abilitatori della decarbonizzazione e digitalizzazione del settore trasporti” ha detto Massimiliano Calamea, Head of EU & International Public Affairs di Autostrade per l’Italia, all’evento “Mobilità sostenibile: l’incontro tra le politiche industriali e quelle dei trasporti” organizzato da Connact, la piattaforma di eventi che favorisce il confronto tra soggetti privati e istituzioni attraverso momenti di incontro e networking, in collaborazione con il Parlamento europeo in Italia. L’evento è stato promosso da A2A, Autorità di sistema portuale per il Tirreno centro settentrionale, Autostrade per l’Italia, Confetra, Fincantieri, IP Gruppo api, Pirelli.