connact,-fantoni:-per-aziende-settore-legno-rischio-burocrazia

Vicepresidente Vicario FederlegnoArredo

Roma, 25 nov. (askanews) – “Il settore del mobile del legno è costituito numericamente nella gran parte dei casi da piccole aziende con meno di cinque operatori ed è chiaro che un regime burocratico che implica nuovi software e nuove procedure da un punto di vista economico mette a repentaglio la sopravvivenza di molte aziende” così Paolo Fantoni, Vicepresidente Vicario di FederlegnoArredo a margine dell’evento Connact Industry & Market 2025 in cui si è parlato delle sfide dello sviluppo industriale, organizzato da Connact, la piattaforma di eventi che favorisce il confronto tra soggetti privati e istituzioni attraverso momenti di incontro e networking, in collaborazione con il Parlamento europeo.