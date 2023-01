ConocoPhillips, Wsj: tratta per vendere petrolio Venezuela in Usa

Azienda aveva abbandonato Paese nel 2007, ora pronta ad accordo

Roma, 12 gen. (askanews) – L’azienda petrolifera statunitense ConocoPhillips, che ha abbandonato il Venezuela dopo la nazionalizzazione dei suoi beni nel 2007, è ora aperta a un accordo per vendere il petrolio del Paese negli Stati Uniti come un modo per recuperare i quasi 10 miliardi di dollari che gli sono dovuti dal Venezuela. Lo hanno rivelato al Wall Street Journal secondo persone che hanno familiarità con le discussioni tra l’azienda e i rappresentanti del Venezuela.

In quelli che sono i colloqui preliminari tra ConocoPhillips e la compagnia petrolifera nazionale Petróleos de Venezuela SA, le due parti stanno esaminando una proposta che potrebbe consentire alla compagnia con sede a Houston di caricare, trasportare e vendere il petrolio venezuelano negli Stati Uniti per conto di PdVSA, la compagnia petrolifera statale di Caracas. Ciò darebbe a ConocoPhillips la possibilità di recuperare i soldi persi nel paese aiutando gli Stati Uniti a soddisfare il proprio fabbisogno energetico, hanno aggiunto le fonti.

